Fenerbahce, Montella è il candidato forte per la panchina dei turchi

Secondo quanto riportato da Fanatik il Fenerbahçe sta valutando alcuni profili per la panchina per la prossima stagione. Un forte candidato è Vincenzo Montella. Ci sarebbe l'interesse dello stesso tecnico per provare l'esperienza turca. Attualmente la squadra, settima in classifica nella Super Lig, non ha l'allenatore, essendosi separata a marzo di Ersun Yanal.