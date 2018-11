F.Galli punta su Simic: "Ha buone qualità, il gruppo deve dargli fiducia"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.it e su Stefan Simic ha dichiarato: "Se Simic è pronto per sostituire Romagnoli? Difficile dirlo, ma il ragazzo ha buone qualità. È rientrato al Milan dopo una serie di prestiti e, purtroppo, quest'anno non è ancora riuscito a trovare spazio in campo. Schierarlo titolare con la Lazio è sicuramente un rischio, ma con la fiducia dei compagni e del staff tecnico può fare bene. Bisognerà lavorare più sull'aspetto mentale e motivazionale che su quello tecnico. Dal punto di vista dell'applicazione è sicuramente un modello. In campo è molto attento ed esegue sempre al massimo il compito che gli affida l'allenatore".