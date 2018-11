F.Galli sul Milan: "Società coesa, avanti con Gattuso. Lazio? Troppo presto per essere decisiva"

Filippo Galli, ex rossonero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, e sulla sfida di domenica tra Lazio e Milan ha dichiarato: "Il Milan ha intrapreso un percorso di crescita importante, chiaro che se non arrivano i risultati viene tutto messo in discussione, non siamo nelle giovanili - riporta lalaziosiamonoi.it -. A volte però si è troppo pretenziosi verso il Milan, che ha dimostrato di avere gioco e carattere. Questi infortuni potrebbero fare tirare fuori ancora più risorse ai rossoneri. Gattuso? La società è coesa, la mia sensazione è che si andrà avanti così. Siamo lì, la Juventus ha gestito il Milan come fa con tutti ma i rossoneri sono vicini al piazzamento obiettivo di questo anno. Sarà una partita tattica, in cui la Lazio cercherà di vincere senza scoprirsi più di tanto. Si giocherà sugli equilibri, bisogna vedere chi la sbloccherà. Troppo presto per essere decisiva, ma dal punto di vista psicologico potrebbe significare qualcosa. Mi sembrano due squadre equilibrate, la Lazio adesso ha l'abitudine a raggiungere i suoi obiettivi al di là della Champions persa lo scorso anno all'ultima giornata".