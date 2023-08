Fiorentina, la trattativa per Vranckx può sbloccarsi a breve

Ancora incerto il futuro di Aster Vranckx. Il centrocampista ex Milan è in rotta con il Wolfsburg, proprietario del cartellino, e potrebbe cambiare casacca in questa sessione di calciomercato. Il giocatore era molto vicino all'approdo alla Fiorentina ma la trattativa per riportarlo in Italia rimarrebbe in stallo nonostante i rapporti fra le parti nella giornata di ieri si sarebbero riaperti. Possibile quindi che le divergenze possano colmarsi.

I tempi

Ma quali sarebbero gli aspetti da limare? Per il momento permangono distanze sul costo del cartellino e sulle commissioni agli agenti, per cui la società viola rimane rigida. La situazione però potrebbe sbloccarsi a breve più precisamente, come riporta l'edizione odierna de La Nazione, nella notte fra giovedì e venerdì.