Fiorentina, per Piatek potrebbe essere la prima volta da ex contro il Milan

Krzysztof Piatek, se dovesse giocare, affronterebbe così per la seconda volta in carriera il Milan (prima da ex). La sua unica partita giocata contro i rossoneri risale proprio alla prima giornata di Serie A, nella stagione 2018/2019, all'esordio assoluto con la maglia del Genoa e nel nostro campionato - riporta Firenze Viola. In quello che di fatto è l'unico precedente tra Milan e Piatek il risultato fu di 2-1 in favore dei rossoneri con l'attaccante, tra le altre, ex Hertha Berlino che non riuscì a trovare la via del gol.