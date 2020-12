Fiorentina, Piatek resta nel mirino: l'ex Milan può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Prima della gara con l'Hellas Verona, il ds della Fiorentina Daniele Pradè è stato chiaro: "Milik e Piatek sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione". Verità o pretattica? Se per l'attaccante del Napoli il discorso potrebbe essere davvero così, diversa è la situazione legata all'ex punta di Genoa e Milan. Dalla Germania sono tornate a rimbalzare voci di un forte interessamento della Fiorentina nei confronti di Piatek. Le basi di un possibile accordo sono quelle ormai risapute. La Fiorentina potrebbe ottenere il prestito di Piatek per poi acquistarlo definitivamente in estate sulla base di circa 18 milioni di euro. Lo riporta Il QS-La Nazione.