Fiorentina pronta a blindare l'ex Milan Bonaventura: si tratta per il rinnovo

Arrivato a parametro zero dal Milan nell'estate del 2020, Giacomo Bonaventura ha sin da subito conquistato la piazza di Firenze a suon di gol e prestazioni da grande giocatore, diventato, nonostante l'età, uno dei pilastri della formazione di Vincenzo Italiano.

Per questo motivo la Fiorentina ha iniziato seriamente a valutarne il rinnovo, come riportato anche dall'odierna edizione de Il Corriere dello Sport. Non solo, stando sempre al noto quotidiano romano, la fumata bianca per la firma di Bonaventura sul nuovo contratto sarebbe addirittura imminente, con il centrocampista che dovrebbe legarsi al club toscano per un altro anno con opzione per quello successivo.