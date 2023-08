Fiorentina, Vranckx in stand-by e ipotesi prestito per Amrabat

L'edizione odierna del QS - La Nazione si sofferma sulle questioni di mercato in casa Fiorentina. Quattro giorni al gong finale. Pradè e Barone devono necessariamente risolvere alcune situazioni in uscita, mentre in entrata resta da perfezionare l’affare Vranckx, rimasto un po’ in stand-by durante il weekend. Poi l’attenzione si sposterà sul difensore centrale, ultima pedina che manca per completare le entrate.

Contestuale dovrebbe essere l’addio di Martinez Quarta, domenica scorsa titolare, ma già in parola con il Betis Siviglia. La squadra andalusa offre 8 milioni e Fiorentina che ne chiede almeno 10-12. Ma tutto sommato anche in questo caso c’è fiducia di poter concludere l’affare.