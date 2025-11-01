Florenzi su Camarda: "E' un ragazzo con una fame incredibile"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex di Milan e Roma Alessandro Florenzi ha parlato così della questione centravanti nelle due squadre: "Alla base c’è sempre un problema di fiducia, quando uno non ne ha può tendere ad autosabotarsi. Poi sono casi diversi: il centravanti del Milan si chiama Santi Gimenez, davanti alla porta ci arriva, ha tante occasioni e gli manca tanto così, un granellino di sabbia, per sbloccarsi. Alla Roma invece il centravanti non si sa chi è, ed è un po’ lo stesso problema che ha la Juve. Non è un ruolo banale: è come il portiere, devi sapere chi è il titolare. La mancanza di certezze può influire sull’annata di un calciatore".

Florenzi ha poi detto la sua anche su Luka Modric e Rafael Leao: "Fa la differenza con la testa, col suo modo di vedere il calcio ma soprattutto col modo in cui l’ha vissuto. Modric è come Totti, Maldini o Zanetti: guardate negli anni come si sono curati a livello di alimentazione, preparazione, costanza. Modric non è quello che è perché ha iniziato una dieta l’anno scorso, per capirci... È il percorso che conta. Leao? Rafa ha un suo stile, il passo ulteriore lo farà quando lui stesso capirà quanto è forte. Non è un caso che questo passo glielo chiedano tutti, perché tutti pensano che sia lì lì per diventare un campione. Altrimenti non glielo chiederebbero. Mi auguro che lo faccia presto, perché se lomerita e perché gli voglio bene".

L'ex rossonero ha poi parlato anche di Francesco Camarda: "L’anno scorso lo stuzzicavo tanto perché in lui vedevo tanto, è un ragazzo con una fame incredibile. Gli dicevo: 'Per quello che ti sto dando il primo gol in A me lo devi dedicare'. Era uno scherzo, ovviamente, ma quella dedica mi ha riempito il cuore. Gli ho scritto l’altro giorno, dopo il rigore sbagliato: 'Sappi che io sarò quello che si farà sentire quando le cose vanno male. Quando fai il primo gol in Serie A so’ buoni tutti'".

