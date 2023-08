Futre: "Milan, che mercato! Pioli ha una squadra 'europea'"

vedi letture

In merito al mercato estivo del Milan, Paulo Futre, ex giocatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La sconfitta nel derby in semifinale di Champions ha dato, forse, ancora più rabbia per crescere e potenziare la squadra. Quanti ne hanno presi? Tantissimi! Pulisic e Loftus-Cheek dal Chelsea, ad esempio, hanno dato ancora di più una dimensione internazionale. Pioli ha una squadra 'europea' e io da rossonero me la godo".