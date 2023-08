Futre: "Taremi e Giroud potrebbero anche giocare insieme"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Paulo Futre ha spiegato che secondo lui Taremi e Giroud potrebbero anche giocare insieme: "Sicuramente Taremi non teme la concorrenza, anche se bisogna dire che Giroud è stato decisivo per il Milan in questi anni di rinascita. Nel calcio di oggi servono almeno due centravanti forti di questo livello, ma io non escludo che a volte potrebbero pure stare in campo insieme. Taremi è meno prima punta di Giroud, potrebbe girargli attorno".