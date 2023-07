Futuro in Arabia Saudita per M'Baye Niang? L'ex Milan non ha rinnovato con l'Auxerre

Fonte: tuttomercatoweb.com

M'Baye Niang è di nuovo sul mercato. Dopo una sola stagione, infatti, l'attaccante franco-senegalese lascia l'Auxerre, con cui ha messo a referto sette reti tra Ligue 1 e Coupe de France. Numeri importanti che però non sono serviti per evitare la retrocessione della sua squadra in Ligue 2.

Adesso, l'ex giocatore di Genoa, Milan e Torino potrebbe tornare in Arabia Saudita, dove ha già vestito la maglia dell'Al-Ahli nella seconda parte della stagione 2020-21. Non è escluso, però, che qualche club di Serie A possa affidarsi alla sua qualità e alla sua esperienza.