G.Galli: "Il Milan può ripetersi anche in Champions. A Napoli si è rivisto il vecchio spirito"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, in vista di Milan-Napoli di Champions League, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Non solo l’ultima sfida, tanti degli ultimi precedenti sono in favore del Milan: non può essere un caso. Non credo che lo 0-4 di domenica ribalti completamente il pronostico che per me resta 51% Napoli, 49% Milan, ma rafforza comunque un’idea: che i rossoneri non siano vittime designate, anzi. E c’è un altro aspetto: se prima il Milan doveva cercare di portarsi a casa il risultato di San Siro e poi difendersi al ritorno, non è più così. Ha dimostrato di potersela giocare in casa e fuori. In questo Milan ritrovato c’è un elemento che mi colpisce immediatamente: l’anno scorso la squadra lottava su ogni pallone e in ogni centimetro di campo. In questa stagione quello stesso centimetro sembrava quasi essergli dovuto. Nell’ultima partita ha allontanato questa sensazione ed è tornato padrone del campo e soprattutto si è rivisto il vecchio spirito.