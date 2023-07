Gabbia al Villarreal, le prime parole: "Sono molto felice, aspetto i tifosi allo stadio"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 11:20 Gli ex

Matteo Gabbia ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito secco al Villarreal. Il difensore, dopo aver salutato i compagni rossoneri nella tournée statunitense, è arrivato a Valencia nelle scorse ore per le viste mediche, la firma sul contratto ed il primo allenamento col Sottomarino Giallo. All'interno delle strutture che ospitano il club, lo stesso Gabbia ha mandato un primo messaggio si suoi nuovi tifosi: "Sono molto felice di essere qui, ci vediamo presto alla Ceramica".