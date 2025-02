Galatasaray, Morata: "Sono davvero entusiasta. È servito un grande sforzo per portarmi qui"

Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante spagnolo, arrivato dal Milan, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club turco, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il trasferimento. "Sono davvero entusiasta. È servito un grande sforzo per portarmi qui. Per la prima volta, il club è venuto a Milano per incontrarmi, e voglio ringraziare di cuore il presidente Abdullah Bey e George Gardi per aver reso possibile un’operazione così complessa.

Sono fiero di essere qui: il Galatasaray è probabilmente l’unico motivo per cui ho scelto di venire in Turchia. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e regalare ai tifosi momenti di gioia. Sono qui per dare tutto me stesso”, ha dichiarato l’ex attaccante dell’Atlético Madrid.

Morata ha poi parlato del calore del pubblico giallorosso: "Ho già avuto modo di giocare a Istanbul e nel nostro stadio in passato, quindi so bene che tipo di tifosi ci sono. Hanno iniziato a farmi sentire il loro affetto ancora prima del mio arrivo, e questo mi motiva ancora di più. Non vedo l’ora di scendere in campo e contribuire al successo della squadra”.