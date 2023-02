Galliani: "Al Monza sono a casa, infatti non c'è stato un solo tifoso del Milan che mi ha accusato di tradimento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Sky in vista di Monza-Milan, Adriano Galliani, ex dirigente rossonero e attuale ad dei brianzoli, ha raccontato: "La mia vita calcistica è Milan-Monza, non sarebbe potuto accadere altro. Il mio ultimo ballo professionale non poteva che essere il Monza. Non potevo tradire il Milan dopo 31 anni, non sarei potuto andare in un altro club. Qui sono a casa, non c'è stato un solo tifoso del Milan che mi ha accusato di tradimento".