Galliani: "Balotelli ha fatto poco per il suo potenziale. Su Sheva..."

Ai microfoni di Binario Sport, approfondimento di monza-news.it, è intervenuto l'Ad del Monza Adriano Galliani. Che in apertura ha parlato del match contro il Como, atteso derby della 13^ giornata del campionato di B: "Il Monza-Como a cui son più legato è legato è lo spareggio di Bergamo del '67 con Radice in panchina, quando segnò Maggioni il gol determinante, ma ricordo anche la sfida giocata a Rapallo. Ma veniamo all'attualità, siamo quasi 3500 spettatori per la gara, ma un migliaio saranno i tifosi del Como, non essendoci limitazioni i lariani possono andare anche in settori diversi da quello ospiti: chiedo quindi ai nostri tifosi di far sentire la propria voce allo stadio. Non faccio pronostici, spero ovviamente nella vittoria nostra, ma è difficile dire che tipo di partita posso aspettarmi".

Il discorso si sposta poi al mercato: "Continuo a non capire perché dicono che il Monza non ha una prima punta, la squadra è stata creata con almeno due giocatori per ruolo, e come prime punte abbiamo Dany Mota Carvalho e Andrea Favilli, che purtroppo hanno pagato degli infortuni fisici. Valuteremo poi il da farsi, ma ripeto che il Monza è stato creato con le ambizioni e le speranze che tutti sanno".

A proposito di attaccanti, si torna a parlare di Mario Balotelli: "Gli ho sempre voluto bene, ho il grande rimpianto perché qua avrebbe dovuto fare molto ma molto di più. In carriera in generale intendo, doveva essere uno dei candidati al pallone d'oro: è da cazzotti in testa, ha fatto troppo poco rispetto alle sue qualità tecniche".

Nota conclusiva, sul neo tecnico del Genoa Andriy Shevchenko, una delle scoperte dello stesso Galliani ai tempi del Milan: "L'ho sentito, e mi auguro che, avendo fatto bene con la sua Nazionale possa far bene anche al Genoa. E' intelligente, si applica, conosce tutto, le premesse affinché faccia bene non mancano".