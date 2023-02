Galliani: "Difficile che il calcio italiano torni primo in Europa. L'ultimo Pallone d'Oro conquistato da un giocatore che militava in A è stato Kakà nel 2007"

MilanNews.it

In merito al calcio italiano, Adriano Galliani, ad del Monza, intervistato da Sky, ha spiegato: "Le squadre inglesi fatturano 3-4 volte in più delle italiane, cosa che non accadeva prima. Sarà difficile per il calcio italiano tornare a essere il primo in Europa come negli anni '90. Mentre una volta i palloni d'oro giocavano tutti in Italia, l'ultimo pallone d'oro conquistato da un calciatore che militava in Serie A è Kaka nel 2007. Sono passati 15 anni. Per le squadre italiane non vedo più la possibilità di acquistare un potenziale pallone d'oro".