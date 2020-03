Galliani e i playoff in A: "Regolamento va rispettato. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha parlato delle ripercussioni del coronavirus sul calcio: "L'UEFA ha fatto benissimo a spostare Euro 2020 e la FIFA si è adeguata con la Copa America, anche se da quelle parti il problema è meno avvertito. La ripresa dei campionati potrebbe esser a maggio, ci sarebbero i tempi per concluderli".

La soluzione dei playoff l'ha considerata? "Sono per il rispetto del regolamento. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire. Se non si dovessero completare tutte e le 28 giornate sarebbe giusto cristallizzare la classifica al momento dell'ultimo turno disputato, come in altri sport, la F1, la moto. (...) Mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che tutto si risolva nel migliore dei modi. In questa fase tanti tirano la corda dalla propria parte, per questo faccio i complimenti alla Lega Pro che ha preso una direzione unica. Ricordo che sono stato anche presidente della Lega di Serie A, per questo dico che Francesco Ghirelli è stato il primo a istituire un comitato di crisi che assicura assistenza sotto tutti i punti di vista ai club attraverso una società di revisione. Il calcio non è soltanto Ronaldo, Ibra e Messi, è fatto di giocatori che nelle categorie inferiori guadagnano poco più della gente comune. Calciatori, tecnici, staff e direttori sportivi sono lavoratori a tempo determinato, per questo hanno bisogno di misure di sostegno".