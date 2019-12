Galliani e il suo amore per il Milan: "Vi racconto cos'è successo dopo Manchester..."

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha parlato così del suo amore per il Milan: "Le racconto questa. Manchester 2003, sempre quella finale, i rigori, dopo Del Piero che lo segna tocca a Sheva. Gol, siamo nuovamente campioni d’Europa. Qualche sera dopo ci ritroviamo a festeggiare il titolo al Castello Sforzesco, io passo per i tavoli e a un certo punto mi fermo a quello in cui è seduto un famoso psichiatra, ora non ricordo il nome. Gli dico: 'Professore, da alcuni giorni sogno Shevchenko che va sul dischetto, tira e sbaglia il rigore decisivo. E’ grave?'. E lui: 'Incurabile'".