Galliani: "Fininvest non ha venduto il Milan a Elliott. Se Li non avesse chiuso l'acquisto..."

Adriano Galliani, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato così il botta e risposta tra Berlusconi e Gazidis: "Ho grande rispetto del gruppo Elliott ma vorrei chiarire che il fondo non ha comprato il Milan. Fininvest aveva venduto il club a Yonghong Li che per completare l’acquisto si è fatto prestare i soldi da Elliott. Se il fondo americano non avesse prestato 303 milioni per finalizzare l’operazione, il nostro gruppo avrebbe incamerato i 100 milioni di caparra, si sarebbe tenuto il Milan e di certo lo avrebbe iscritto al campionato e all’Europa League. Noi abbiamo venduto a un altro soggetto, non ad Elliott che è divenuto proprietario del Milan escutendo il pegno. Peraltro il fondo era convinto della solvibilità di Li, altrimenti non gli avrebbe prestato i quattrini".