Galliani non molla: "Io resto al Monza finché mi sarà consentito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, in molto si interrogano su quale sarà il futuro del Monza. Adriano Galliani, ad del club brianzolo, ha spiegato al Corriere della Sera: "Io resto al Monza finché mi sarà consentito. Amo questo club da quando sono bambino. Per capire cosa rappresenta per me deve sapere che, quando è morta la mia mamma e io avevo 15 anni, l’indomani per alleviare la mia grande sofferenza mio padre mi portò a vedere Monza-Cagliari il giorno di san Giuseppe. Si figuri se lascio la società se non sarà Fininvest a chiedermelo".