Galliani ricorda Astori: "Ragazzo fantastico. Resta scolpito nel mio cuore"

Davide Astori ha iniziato la sua carriera al settore giovanile del Milan, allora di proprietà di Berlusconi con Adriano Galliani amministratore delegato. Proprio quest'ultimo ricorda il giocatore, in esclusiva a Firenzeviolait, a due anni dalla morte: "Davide, bergamasco di San Pellegrino, arrivò al settore giovanile del Milan nel 2001, a 14 anni, e ha fatto tutto il percorso in rossonero fino alla Primavera dove giocò nel 2005/06 dimostrando sempre educazione, correttezza verso i compagni ed allenatori: un ragazzo fantastico insomma. Nei due anni successivi andò in prestito prima al Pizzighettone e poi alla Cremonese, facendosi apprezzare molto anche dai dirigenti di queste due società. Quando andò a Cagliari, in comproprietà fino al 2011, alla scadenza ricordo l'insistenza del presidente Cellino per acquisire la seconda metà del giocatore perché ne era affascinato, sia dalle qualità tecniche sia e soprattutto da quelle morali. A due anni dalla sua scomparsa il ricordo di Davide resta scolpito nel mio cuore"