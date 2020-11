Galliani: "Scudetto? Col Covid il campionato sarà una lotteria. Ibra giocatore immenso"

Intervistato da Libero, l'ex ad rossonero Adriano Galliani ha parlato così del Milan attuale e della scorsa scudetto: "Io non sono un osservatore esterno, sono pazzo del Milan. Non è che se sei amministratore delegato non sei scatenato come il più infervorato degli ultras. Ripeto: quest’anno il campionato è una lotteria, vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Ibrahimovic? E' un giocatore immenso. Non ha mai vinto il Pallone d’oro? È rimasto incastrato nel dualismo Ronaldo-Messi. Era difficile entrare in questa logica. E poi bisogna vincere la Champions".