Ai microfoni di Tiki Taka, Adriano Galliani ha commentato così il possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra al Milan? Non lo so, in questo momento non gestisco il Milan e non posso rispondere ma sarebbe molto bello. Ho un bellissimo ricordo di Ibrahimovic, se sta bene è ancora un fenomeno".