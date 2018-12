Gandini: "Il Milan non può fare una rivoluzione, dovrà procedere passo dopo passo in base ai vincoli che arriveranno dall'Uefa"

Ospite in studio a "Pressing" su Canale 5, Umberto Gandini ha parlato anche del Milan e del mercato di gennaio: "Leonardo ha detto che Ibrahimovic non arriverà al Milan? Leonardo è stato molto chiaro, ha finalmente spiegato a tutti la situazione del Milan che non può fare una rivoluzione ma che dovrà procedere passo dopo passo in base ai vincoli che arriveranno dalla sentenza Uefa".