Gandini: "Piatek impressionante. Per la Champions la lotta sarà dura"

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, è stato intervistato da Sky Sport: “Ero con Gattuso durante le vacanze natalizie. La situazione era particolare: era in discussione, i risultati non arrivavano, la squadra aveva perso lo smalto. Lui è stato molto bravo a tenere il gruppo ancorato a sé e a recuperare l’orgoglio di giocare per il Milan. Poi i dirigenti hanno portato due giocatori importantissimi. Piatek è impressionante. L’ho visto contro il Napoli in Serie A, solo per come giocava in verticale, per come faceva salire la squadra aveva dato una grandissima impressione. Poi, ogni palla che tocca fa gol. Credo che la strada sia complessa, anche la Roma è molto quotata. Stanno migliorando tantissimo, però sarà una lotta dura per la Champions League”.