Gattuso in difficoltà a Marsiglia. Dugarry: "Che delusione, speravo di vedere un altro Simeone"

La sconfitta del Marsiglia nell'ultimo turno di Ligue 1 contro il Lione ha messo Rino Gattuso al centro delle polemiche. Su Twitter è diventato di tendenza l'hashtah #Gattusout, con l'OM attualmente ottavo in classifica, a -6 dalla zona Champions e di fatto a oggi fuori da ogni competizione europea.

Christophe Dugarry, ex giocatore del Milan e proprio del Marsiglia, ha detto la sua sull'operato del tecnico italiano ai microfoni di RMC Sport:

“Il problema è che aveva un’immagine così forte come giocatore che inevitabilmente fai un parallelo con l’allenatore, come sarà. Non puoi che rimanere deluso perché ti aspettavi qualcos'altro a bordo campo, vedere una sorta di Diego Simeone. Non lo trovo male nella comunicazione, ma aveva un'immagine così forte, è così conosciuto che non puoi che rimanere deluso" ha spiegato. Tuttavia lo stesso Dugarry pone dei dubbi su un eventuale sostituto: "Siamo sicuri che un altro allenatore faccia meglio di Gattuso? Sinceramente non ne sono convinto".

Arrivato lo scorso 27 settembre al posto di Marcelino, Gattuso in 21 partite sulla panchina dell'OM ha vinto in 9 occasioni, pareggiando 6 e perdendo 6. La squadra è già fuori dalla Coupe de France mentre è ancora in corsa in Europa League, arrivando seconda nel suo girone. Ai playoff giocherà contro lo Shakhtar Donetsk.