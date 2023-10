Gattuso su Aubameyang: "Vuoi sapere la verità? Quando si allenava con noi al Milan era un bambino, aveva 17 anni e io già due figli. Mi ha davvero impressionato"

Prima vittoria alla guida dell'Olympique Marsiglia per Gennaro Gattuso. L'allenatore italiano ha parlato delle sue sensazioni dopo il 3-0 sul piccolo Le Havre: "Sono felicissimo, anche con tanti assenti non abbiamo preso gol. Voglio ringraziare i 63mila tifosi per il loro sostegno, ci hanno dato tantissimo incoraggiamento. Bella atmosfera, bravi i giocatori".

A fine partita ha riunito la squadra in cerchio, ma cosa ha detto loro? Risponde Gattuso: "Li ho ringraziati per come hanno lavorato e giocato. Ho detto loro che è importante non subire gol, mi piace quando i giocatori fanno del loro meglio per lottare e vincere. Il simbolo è Vitinha: non si è allenato per due giorni, stamani era dal dottore, ma ha fatto del suo meglio".

Gioia doppia, considerando il primo centro stagionale di Aubameyang, tornato al gol dopo 10 anni: "Vuoi sapere la verità? Quando si è allenato con noi al Milan era un bambino, aveva 17 anni e io già due figli. Mi ha davvero impressionato, a 34 anni ha fatto una grande carriera eppure è sempre lì, pronto a portare a termine la sua missione. Se lo meritava questo gol, quando i giovani vedono uno come lui dare il massimo, capiscono". Si è poi lasciato andare a ben quattro "chapeau" in francese per omaggiarlo.