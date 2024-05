Gazidis, l'ex dirigente rossonero pronto a tornare nel calcio europeo: un club francese nel suo futuro

Dopo la parentesi al Milan, Ivan Gazidis sarebbe di nuovo pronto a tornare nel calcio europeo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano 'L'Equipe' nella giornata di mercoledì 15 maggio l'ex dirigente di Arsenal e Milan annuncerà l'acquisto del Saint-Etienne, club che attualmente al terzo posto nel campionato francese in Ligue 2.

Il progetto sarebbe supportato dal fondatore della società di cui ora è numero uno, Larry Tannenbaum. La data in cui tutto questo avverrà è significativa, poichè si pone a due giorni dalla sfida fondamentale per la promozione in Ligue 1 contro il Quevilly.