Gazzetta - Juve-Kessie: intesa di massima col Barcellona per un prestito con diritto/obbligo di riscatto

vedi letture

La Juventus avanza per Franck Kessie. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i discorsi col Barcellona per il centrocampista ex Milan procedano spediti e facciano crescere l'ottimismo. Giuntoli in questi giorni si sta concentrando proprio sull'ivoriano, corteggiato anche dai club della Saudi Pro League e della Premier.

Intesa di massima coi blaugrana

Sempre a detta della rosea, la Juve avrebbe già trovato un'intesa di massima col Barcellona per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: affare da 10-15 milioni di euro. A fare spazio a Kessié nella rosa di mister Allegri sarebbero Zakaria (West Ham) e McKennie (Borussia Dortmund o Galatasaray), ma occhio anche a Pogba.