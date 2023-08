Genoa, Gilardino: "Messias giocatore duttile, sarà importante"

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A.

Dove potresti collocare Malinovskyi e Messias?

"Messias ha ricoperto tanti ruoli. E' un giocatore duttile che si sacrifica in entrambe le fasi. Quando sarà al massimo della condizione sarà importante. Malinovskyi all'Atalanta ha giocato nei due in mezzo o trequartista, nel Genk ha giocato come play".