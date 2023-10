Genoa, Messias out contro il Milan per un problema al flessore

Junior Messias era uno dei più attesi questa sera in Genoa-Milan visto il suo passato in rossonero, ma l'esterno brasiliano non scenderà in campo a Marassi a causa di un problema al flessore. Il giocatore del Grione, arrivato in estate proprio dal Diavolo, non andrà nemmeno in panchina. Lo riferisce l'inviato di Sky.