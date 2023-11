George Weah perde il ballottaggio, il nuovo presidente della Liberia è Joseph Boakai

George Weah non è più il presidente della Liberia. Il vincitore delle elezioni - al ballottaggio - è Joseph Boakai, 78enne ex vicepresidente (dal 2006-2018) che ha conquistato 28.000 voti in più dell'ex Pallone d'Oro e attaccante del Milan.

Una sconfitta bruciante, per poco più di un punto percentuale (Boakai ha conquistato il 50,89% dei voti), ma non ci sarà nessun riconteggio: "I risultati annunciati questa sera, anche se non sono definitivi, indicano che il signor Boakai ha un vantaggio che non possiamo recuperare", ha ammesso il presidente uscente. "È il momento dell'eleganza nella sconfitta. Il popolo liberiano ha parlato e la sua scelta sarà onorata e rispettata", le sue dichiarazioni riportate da L'Equipe.

Weah, secondo la stampa liberiana, ha pagato caro i casi di corruzione che hanno coinvolto i membri del suo governo. "Vi invito a seguire il mio esempio e ad accettare il risultato. Opposizione? Devo ancora digerire la sconfitta".