Gilardino e i nuovi attaccanti per la Nazionale: "I nostri settori giovanili sono pieni di talenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DIP FABIO DIPIETRO

Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa, da ex attaccante campione del Mondo con l'Italia 2006 è intervenuto sul tema dei nuovi attaccanti per la Nazionale che Mancini sta cercando anche in altri continenti nel corso della conferenza stampa prepartita del Grifone: “Io sono per il guardare in casa, ai settori giovanili italiani. Prima di tutto guardare al nostro settore giovanile, perché non credo che nei settori giovanili italiani non ci siano talenti pronti a sbloccare.