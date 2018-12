Gilardino: "L'eliminazione rossonera dall'Europa League è stata inaspettata. Cutrone-Higuain? Si cercano e si trovano"

Alberto Gilardino, ex attaccante sia di Fiorentina che Milan, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dalla serata di beneficenza che si sta tenendo al Fashion Foodballer. Ecco le sue parole sulla sfida di sabato a San Siro tra rossoneri e viola: "L'eliminazione rossonera dall'Europa League è stata inaspettata. Gattuso saprà far ripartire il gruppo nel modo più concreto possibile, come ha fatto finora. Sarà una bella partita, secondo me a viso aperto. Cutrone-Higuain? La coppia mi piace molto. Si cercano e si trovano".