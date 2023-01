Gli ex, Montolivo festeggia il compleanno: gli auguri del Milan

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nella giornata di oggi, segnata dall'avvicinamento alla Supercoppa Italiana, festeggia gli anni un ex capitano rossonero come Riccardo Montolivo, che ha mantenuto la fascia fino all'arrivo di Bonucci. Per festeggiare i suoi 38 anni, il Milan ha scritto così sul proprio profilo social: "Auguriamo al nostro vecchio capitano un fantastico compleanno. Auguri Monto, 91 volte capitano rossonero".