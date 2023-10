Guai per Rebic: espulso dall'allenamento del Besiktas per atteggiamento indisciplinato

Non un bel momento per l'ex attaccante del Milan, Ante Rebic. Il croato si è trasferito nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato al Besiktas ma non ha avuto l'impatto desiderato con la squadra che globalmente sta faticando. Questa sera i turchi sfideranno in campionato il Gazientep ma non ci sarà Rebic a disposizione: come riporta Fanatik, infatti, l'allenatore Burak Yilmaz avrebbe espulso il calciatore dall'allenamento per via di un "comportamento indisciplinato".