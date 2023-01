Hauge non gioca neanche al Gent. Il tecnico: "Sarà trovata una soluzione per lui"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non trova pace Jens Petter Hauge. Il norvegese lascerà breve il Gent, dove è in prestito da inizio stagione. Hein Vanhaezebrouck, tecnico dei belgi, ha dichiarato a Het Laatste Nieuws: "Sarà trovata una soluzione per lui". In questa prima parte di stagione l'ex Milan ha raccolto 18 presenze, senza mai trovare la via del gol. L'Eintracht Francoforte, titolare del suo cartellino, dovrà cercargli un altro club che lo possa utilizzare con continuità.