Hellas Verona su Meité. Il Benfica vorrebbe privarsene, ma l'ingaggio è un ostacolo

Continua ad esserci mercato in Italia per Soualiho Meite. Il centrocampista del Benfica potrebbe infatti lasciare il Portogallo perché non rientra nei piani del tecnico Schmidt, che non intende puntarci. Il classe '94, che è stato accostato anche al Genoa, piace all'Hellas Verona, che ci sta pensando per regalare un rinforzo a Marco Baroni nel tentativo di ottenere la salvezza.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i portoghesi vorrebbero privarsene perché l'ex Milan ha un ingaggio troppo alto per i parametri del club, ma sono consci allo stesso tempo che i gialloblù non sono in grado di corrispondergli ciò che percepisce attualmente. Il desiderio dei lusitani sarebbe che il francese si accordasse con gli scaligeri e venisse riservata loro, una volta completato il trasferimento, una percentuale sulla futura rivendita, ma Meité spinge affinché il Benfica contribuisca al pagamento del suo stipendio, cosa che la società di Rui Costa preferirebbe non fare.