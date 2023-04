Helveg: "Il Milan non mi ha chiesto informazioni su Hojlund. Kjaer lo conosce bene..."

MilanNews.it

Thomas Helveg, ex terzino rossonero, ha parlato così a tuttomercatoweb.com del suo connazionale Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta: "Se il Milan mi ha mai chiesto informazioni su di lui? No, anche perchè è da tanto tempo che non sento Paolo Maldini. L’ultima volta quando intraprese la carriera da dirigente nel Milan. Chi conosce molto bene Hojlund è Simon Kjaer, ma comunque non so se è già pronto per il salto in un grandissimo club.