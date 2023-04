Helveg: "Maldini dirigente? Me l'aspettavo conoscendo le sue qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, Thomas Helveg, ex terzino rossonero, ha parlato così dei suoi ex compagni Paolo Maldini, dt del Milan, e di Manuel Rui Costa, presidente del Benfica: "Non mi stupisco per niente, era solamente una questione di tempo vedere Paolo in un ruolo del genere. Me lo sarei aspettato conoscendo le sue qualità. Sono rimasto invece sorpreso nel vedere Rui Costa, altro mio ex compagno di squadra all’Inter, intraprendere la carriera da dirigente. Lui ora è presidente del Benfica, prossimo avversario in Champions proprio dei nerazzurri.