Helveg sul Milan: "Stagione altalenante, non è mai riuscito a trovare la giusta continuità"

Intervistato da tuttomercatoweb.com , l'ex rossonero Thomas Helveg ha commentato così la stagione del Milan : "Quest’anno il Milan è stato altalenante, non è mai riuscito a trovare la giusta continuità. Ha ottenuto grandi vittorie ma non sempre poi è riuscito ad essere costante. Il Napoli sta dimostrando di essere la squadra più forte ma nelle coppe può succedere di tutto.

Ed il Milan quando si tratta di giocare determinate partite di Champions League ha tanta esperienza, un aspetto che può fare la differenza. A quella partita il Napoli ci arriverà con uno scudetto ormai già in tasca mentre il Milan in campionato dovrà ancora lottare per guadagnarsi la possibilità di qualificarsi per la Champions".