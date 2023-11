Hernan Crespo è il nuovo allenatore dell'Al-Ain negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Hernan Crespo è il nuovo allenatore dell'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti. A 48 anni, l'ex attaccante dell'Albiceleste succede all'allenatore olandese Alfred Schreuder. "Hernan Crespo ha brillato come star mondiale e ha imposto la sua personalità come allenatore eccezionale. Il suo status mondiale e le sue ambizioni sono compatibili con il ruolo di leader del calcio asiatico», ha dichiarato il club in un comunicato.

Crespo - ex attaccante, tra le altre, di Parma, Lazio, Chelsea e Inter - è reduce dall'esperienza sulla panchina del Al-Duhail in Qatar conclusasi lo scorso ottobre dopo una serie di risultati negativi. Da allora è stato sostituito dall'ex allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. (ANSA).