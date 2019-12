Higuain rinato? Aveva segnato di più al Milan

In questi mesi e settimane si è parlato a lungo di come Gonzalo Higuain si sia risollevato col ritorno alla Juventus. Le sue prestazioni probabilmente sono cresciute, così come l'umore, ma i gol no, anzi: il Pipita, aspramente criticato lo scorso anno per un contributo realizzativo non all'altezza, aveva segnato più in rossonero che in questa prima parte di stagione a Torino. Al Milan, nel medesimo lasso di tempo, l'attaccante argentino aveva segnato 7 gol in 18 presenze, mentre alla Juventus i gol sono stati 6 in 22 gare. Al termine della sua avventura rossonera il classe '87 ha accumulato 22 gettoni con 8 reti complessive.