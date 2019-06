Higuain tra la possibile permanenza alla Juventus e la tentazione Cina

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si interroga sul futuro di Gonzalo Higuain, fresco di conquista dell’Europa League con il Chelsea sebbene da attore non protagonista. Il Pipita dovrebbe rientrare alla Juventus, cosa che impedirebbe ai bianconeri di fare cassa. L’accordo con i Blues prevede infatti la possibilità di riscattare il Pipita in estate, rinnovando il prestito e sborsando 18 milioni, oppure di acquistare a titolo definitivo l’argentino pagando 36 milioni in due esercizi. Tuttavia l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia potrebbe convincere Higuain a restare in bianconero.

Idea Cina - L’attaccante argentino ha anche una pista che porta alla Chines SuperLeague, pista che permetterebbe anche alla Juventus di monetizzare. Senza dimenticare la Premier League, da cui Higuain ha detto ad alcuni amici di essere rimasto affascinato.