I tifosi della Juve abbandonano Bonucci? Coro "C'è solo un capitano" per Danilo

"Un Capitano, c'è solo un Capitano". E' il coro riservato questa mattina a Danilo, difensore della Juventus, all'esterno del JMedical. La curiosità riguarda il fatto che l'ex City almeno formalmente non è il capitano bianconero visto che la fascia è sul braccio di Leonardo Bonucci. Ma anche in virtù delle poche presenze dell'ex Milan nell'ultima stagione, Danilo è visto oggi come principale punto di riferimento da parte del popolo bianconero.