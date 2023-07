Ibra sul futuro: "Se tra i miei sogni c’è quello di allenare, magari il Milan? Non si sa mai"

In merito al suo futuro, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato al Corriere della Sera: "Dove mi vedo tra 10 anni? Faccio un passo alla volta. La giornata al campus Laureus (Laureus Italia si impegna per sostenere minori che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale attraverso il potere dello sport, mediante la creazione di una rete territoriale composta da enti del terzo settore, scuole, servizi sociali e associazioni sportive, ndr) è un ottimo esempio di ciò che amo fare in questo momento. Non ero lì per prendere, ma dare qualcosa, ispirare. Tutti questi luoghi, che un tempo ho chiamato casa mi hanno dato qualcosa. L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore e Milano è dove vivo oggi, il resto ce lo dirà il tempo.

All’inizio della mia carriera ero una bomba a orologeria, sia in campo sia fuori. In questa fase della mia vita il mio ego è scomparso: non ho nulla da dimostrare. Cosa oggi dà felicità? Motivare gli altri a praticare attività fisica, in qualsiasi forma, è qualcosa che mi rende felice. Se tra i miei sogni c’è quello di allenare, magari il Milan? Non si sa mai".