Ibrahimovic: "Berlusconi era mister Milan, mi ha fatto tornare il sorriso dopo Barcellona"

"Avevo un buon rapporto con Silvio Berlusconi. Era un uomo carismatico, sa entrare nel cuore delle persone. Era mister Milan, ha cambiato la storia del calcio e del club. Mi ha dato felicità e gioia, mi ha fatto tornare il sorriso dopo Barcellona". Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi su quello che è stato il ruolo di Silvio Berlusconi nella sua carriera: il ritorno a Milano, voluto dall'ex presidente rossonero e finalizzato da Adriano Galliani, ha ridato la gioia di giocare a calcio all'attaccante svedese, intervenuto ieri durante il Festival dello Sport 2023, a Trento.

Ibra ha poi proseguito spiegando quanto accaduto nel trasferimento da Milano a Parigi: "Da lì il rapporto è cresciuto e parlavamo di tante cose, mi diceva anche come dovevo giocare e come mi dovevo muovere in campo. Mi stimolava. A Parigi è stata un’avventura complicata. Io sinceramente non volevo andare via dal Milan, li avevo ritrovato la felicità