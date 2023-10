Ibrahimovic sul futuro di Ten Hag: "Viene da una realtà molto diversa. E il tempo stringe"

Intervistato da TalkTv l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell'esperienza di Erik ten Hag alla guida del Manchester United spiegando i motivi per cui, secondo lui, l'allenatore olandese sta faticando in Inghilterra: "Passare dall'Ajax allo United come ha fatto lui è un salto molto grande, ve lo posso dire perché ho giocato in entrambi i club e la mentalità e la pressione a cui sei sottoposto è diversa. All'Ajax si coltiva il talento, sfornano fra i migliori giovani al mondo e non ci sono delle grandi stelle, mentre allo United si ragiona in maniera diversa e hai a che fare con giocatori che dovrebbero essere grandi stelle".

Continua lo svedese provando a ipotizzare il futuro di Ten Hag: "Quanto tempo gli daranno ancora? Dipende dalla proprietà e da quali sono i loro piani, ma se danno ascolto ai tifosi non credo che avrà molto tempo a disposizione. Loro sono abituati a vincere e vogliono vincere ancora, li capisco".